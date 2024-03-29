Avukatı vuran zanlılar tutuklandı
KONYA - Konya'nın Akşehir ilçesinde avukatlık yapan Aydın Ceylan'ın, bir binadan çıkıp aracına bineceği sırada kimliği belirsiz şahıs tarafından ayağından vurulması olayı ile ilgili gözaltına alınan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya'nın Akşehir ilçesi Yarenler Mahallesi'nde meydana gelen olayda Avukat Aydın Ceylan binadan çıktıktan sonra bir şahıs tarafından ayağından vurulmuş avukat yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçmıştı. Yaralanan avukat ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Polis olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.
2 şüpheli yakalandı
Polis tarafından sıkı bir çalışma yapılarak olayla ilgili iki kişi tespit edildi. Olaydan sonra Mersin plakalı bir otomobil ile Konya'ya kaçan şüphelilerin Konya'da aracı bırakarak Mersin'e kaçtıklarını tespit edildi. Silahla yaralama olayına karıştıkları iddiası ile yapılan operasyonla Mersin'de gözaltına alınan A.U. ve F.Ö. isimli iki zanlı Akşehir'e getirildi. A.U. ve F.Ö. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dosyada gizlilik kararı var
Vurulan Avukat Aydın Ceylan'ın Avukat kardeşi Aycan Ceylan yaptığı açıklamada, "Dosyada gizlilik kararı olduğu için çok açıklama yapamıyorum. Şu an soruşturma da hala devam ediyor. Olayla ilgili olarak yakalanan failler var, ikisi de yakalanarak cezaevine gönderildi. Tespit edilen kişiler de var yine eylemi gerçekleştiren, gerçekleştirmeye iten. Onların da peşindeyiz. Kolluk birimlerimiz, Cumhuriyet Savcımız, hakimlerimiz bu konuya çok hassas davranıyorlar, süreci sağlıklı bir şekilde yürütmeye çalışıyorlar" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Avukatı vuran zanlılar tutuklandı - Son Dakika
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El Shejaiya bölgesinde düzenlediği 2 ayrı saldırıda 17, bölgenin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda ise 8 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail güçleri, binlerce Filistinlinin ölümüne yol açan saldırılarını sürdürüyor.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde dün meydana gelen iki ayrı yaralama olayıyla ilgili iki şüpheli yakalandı. İlk olayda E.T. isimli kişi silahla yaralanırken, ikinci olayda A.S.Y. isimli kişi pompalı tüfekle yaralandı. Şüpheliler S.T. ve Ö.T. olarak belirlendi. Ö.T. polis tarafından gözaltına alınırken, S.T. ise firari durumda. Ayrıca, yaralama olayının gerçekleştiği iş yerinde de kurşun izleri bulundu ve saldırıyı gerçekleştiren A.T. isimli şüpheli pompalı tüfekle yakalandı. A.T'nin ifadesine göre, S.T. ve Ö.T. ile aralarında husumet bulunuyor ve saldırı bu nedenle gerçekleştirildi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde avukatlık yapan Aydın Ceylan, bir binadan çıkarken kimliği belirsiz bir şahıs tarafından ayağından vuruldu. Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheli tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Yozgat merkezli 2 ilde gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne üye oldukları şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda ise akıllı cep telefonları, laptop bilgisayar, flash bellek, sim kartları ve örgüte ait dokümanlar ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?