Aydın açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Aydın açıklarında iki ayrı operasyonda 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçesi açıklarında iki ayrı operasyonda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki toplam 46 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN