Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ata Tohumlarından üretilen binlerce fideyi dağıttı

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim'de Ata Tohumlarından üretilen binlerce fidenin dağıtımını yaptıktan sonra Didim Pazarı'nı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından sahip çıkılan Ata Tohumlarından üretilmiş binlerce fidenin dağıtımını yapan Çerçioğlu, yerel değerlere sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti. Çerçioğlu, "Atalarımızdan bizlere miras kalan yerli ve milli tohumlarımızı gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızın da yerel tarım ürünlerine bizler gibi sahip çıkmalarını istiyoruz" dedi. Vatandaşlar, Çerçioğlu'nun elinden aldıkları fideler için teşekkür etti.

Didim Pazarı'nı da ziyaret eden Çerçioğlu, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Vatandaşlar hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirtirken Çerçioğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu'na ziyaretlerde Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Cumhuriyet Halk Partisi Didim Belediye Başkan Adayı Hatice Gençay eşlik etti. - AYDIN