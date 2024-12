Aydın Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Çalışmalarına Devam Ediyor

3.Sayfa

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Vatandaşlardan gelen talepler ve Kış mevsiminin gelmesinin ardından çalışmalarına hız veren Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Efeler ilçesi genelinde budama çalışmaları gerçekleştiriyor. Kent genelinde bulunan park, refüj, kavşak ve yeşil alanlarda çevre düzenleme, peyzaj ve bakım çalışmaları da gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin gece gündüz demeden sürdürdükleri çalışmalar vatandaşlardan da tam not alıyor.

Ata Mahallesi Muhtarından Başkan Çerçioğlu'na hizmet teşekkürü

Ata Mahallesi Muhtarı Selami Bozat, mahallesinde gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Bozat, "Şu an Ata Mahallesi'nde gayet güzel ve temiz bir şekilde ağaçlar budanmakta. Tabii ki memnuniyet verici bir çalışma bu. Aydın Büyükşehir Belediyesi de her konuda vatandaşlarımızın yanında oluyor. Allah'ın izniyle, Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarıyla her şey çok güzel olacak, bunu da gayet iyi biliyorum. Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ederiz, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmalarının ekipleri mahallemizde halen sürüyor. Vatandaşlarımızdan da bu çalışmalar hakkında teşekkür alıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları ile Ata Mahallesi daha da güzelleşecek, bundan da eminim" ifadelerini kullandı.

Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı: "Özlem Başkanımızın çalışmalarını alkışlıyorum"

Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Sedat Uygun, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmalarından vatandaşların da memnuniyet duyduğunu belirterek, "Ben 1973 senesinden beri Adnan Menderes Mahallesi'nin bir sakiniyim, 2012 yılından bu yana da mahalle muhtarı olarak görevime devam etmekteyim. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerimizin çalışmalarından da oldukça memnunuz. Budamalar gayet güzel ilerliyor, mahallemizde bulunan arazilerde çıkan zararlı otların temizliği gerçekleştiriliyor. Bakım ve temizlik sezonları geldiğinde Allah razı olsun ekiplerimizden talepte bulunduğumuzda gelip gerekli çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Refüjlerimizde de gerektiğinde çalışmalar düzenli olarak gerçekleştiriyorlar, bir 'Alo' dediğimizde ekipler gerekli çalışmaları hemen gerçekleştiriyorlar. Özlem Başkanımıza kesinlikle teşekkür ediyorum, hizmetlerini alkışlıyorum, Allah razı olsun" diye konuştu.

"Bizler Aydınlılar olarak çok şanslıyız"

Yedi Eylül Mahallesi sakinlerinden Vildan Bora Türker, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Türker, "Valla biz Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne, Özlem Hanıma çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızda olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. Çok teşekkürler Topuklu Efemize, Özlem Başkanımıza. İyi ki var Özlem Başkanımız, bizler Aydınlılar olarak bu konuda çok şanslıyız. Muhitimizde gerekli çalışmalar düzenli bir şekilde gerçekleştiriliyor, başta Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı olmak üzere Aydın için çalışan herkese çok teşekkürler. Her zaman yanımızdalar, bir telefon kadar yakınlar" dedi.

Kemer Mahallesi esnafları Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti

Kemer Mahallesi'nde esnaflık yapan Halil Köse, Kemer Bulvarı üzerinde bulunan yeşillik alanda gerçekleştirilen çalışmaların beğeniyle karşılandığını belirterek, "Ekipler mahallemizde gerekli çalışmaları düzenli bir şekilde titizlikle gerçekleştiriyorlar. Geçtiğimiz günlerde ağaçların düzenlemesi de gerçekleştirildi, Allah razı olsun artık hem daha temiz bir görüntüye sahip parkımız. Kemer Bulvarı'ndan bir esnaf olarak çalışmaları gerçekleştiren herkese çok teşekkür ederim. Burada bu parkta çalışmaların düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi bizleri çok mutlu ediyor. Parkta bulunan havuzun temizliği gerçekleştiriliyor, çocuklar ve ebeveynler buraya gelerek her zaman vakit geçirebiliyorlar. Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN