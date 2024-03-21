Aydın\'ın Efeler ilçesinde 1 haftada 33 aranan şahıs yakalandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan çalışmalarda 1 haftada 33 aranan şahıs yakalandı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ile ŞOK, Yol ŞOK ve Mobil Park Uygulama ekipleri, suç ve suçlularla mücadelelerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Efeler'de suç ve suçluların yoğunlukla bulunduğu bölgelerde özellikle drone destekli çalışma gerçekleştirdi. Bu çerçevede 11-17 Mart tarihlerinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu tren garı, otogar, alış veriş yerleri, okul çevrelerinde, şehir giriş ve çıkışlarında uygulamalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar ve uygulamalar sonucunda 14 bin 976 şahıs sorgulanırken, 33 aranan şahıs yakalandı. Kontrollerde 6 bin 699 araç sorgulandı, 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Ayrıca ekipler tarafından 417 olaya müdahale edildi. Yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 15 adet fişek, 1 adet av tüfeği ile 3 şahıstan 4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Mobil PTS Sistemi ile 3 bin 209 aracın sorgusu yapıldı. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de artarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN