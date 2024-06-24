Aydın'da 11 günde 16 bin 207 araç kontrol edildi - Son Dakika
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Aydın'da 11 günde 16 bin 207 araç kontrol edildi

Aydın\'da 11 günde 16 bin 207 araç kontrol edildi

Aydın genelinde denetimlerine devam eden jandarma ekipleri, 11 günde 16 bin 207 aracı kontrol ederken, denetimlerde 142 araç da trafikten men edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen trafik kontrolleri aralıksız devam ediyor. Denetimlerde 16 bin 207 araç kontrol edilirken, bin 128 sürücüye cezai işlem uygulandı, 35 sürücünün ehliyetine el konuldu, 142 araç ise trafikten men edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde trafik güvenliğinin oluşması amacıyla denetimlerin hız kesmeden devam edeceği belirtildi.

24.06.2024 10:59
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Aydın genelinde denetimlerine devam eden jandarma ekipleri, 11 günde 16 bin 207 aracı kontrol ederken, denetimlerde 142 araç da trafikten men edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen trafik kontrolleri aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Jandarma Trafik Timleri tarafından 12-23 Haziran 2024 tarihleri arasında trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde 16 bin 207 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen bin 128 sürücüye cezai işlem uygulandı, 35 sürücünün ehliyetine el konuldu, 142 araç ise trafikten men edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde trafik güvenliğinin oluşması amacıyla denetimlerin hız kesmeden devam edeceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 11 günde 16 bin 207 araç kontrol edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da 11 günde 16 bin 207 araç kontrol edildi - Son Dakika
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