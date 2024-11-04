Aydın'da 126 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 126 Şahıs Yakalandı

Aydın\'da 126 Şahıs Yakalandı

Aydın'da emniyet, 1 haftada 126 aranan şahsı yakaladı, 47'si tutuklandı. Suç ve narkotik ele geçirildi.

04.11.2024 13:43
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Aydın'da emniyet ekiplerince yapılan 1 haftalık çalışmada çeşitli suçlardan aranan 126 şahıs yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde suç ve suçlularla mücadeleye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede emniyet ekiplerince 28 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 12 bin 775 kişi sorgulanırken, yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 126 şahıs yakalandı, 47 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda ise 6 adet tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 4 adet pompalı tüfek, 304 adet fişek, 109 gram uyuşturucu madde ve 120 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Faili meçhul 19 hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Ayrıca denetimler kapsamında 21 bin 708 araç ve motosiklet sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 148 araç trafikten men edildi, 4 bin 780 araç sürücüsüne de cezai işlem uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Politika, Narkotik, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Son Dakika

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