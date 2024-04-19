Aydın'ın Efeler ilçesinde hakkında müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak, şantaj ve cinsel taciz olmak üzere 18 ayrı dosyadan 148 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile saklandığı evde yakalandı.
Aydın Jandarma Komutanlığı halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan ekipler başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı JASAT, İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Komutanlığı tarafından aranan bir şahsın yakalanması amacıyla yürütülen koordineli faaliyette; müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak, şantaj ve cinsel taciz olmak üzere toplam 18 ayrı dosyadan 148 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile iki yıldır aranan S.A. isimli şahıs Efeler ilçesinde saklandığı evde yakalandı. S.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'da 148 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Mersin'de internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen 5 şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan operasyonda cep telefonları, banka kartları ve harici bellekler ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Kırklareli'nin Kavaklı beldesi yakınlarında bulunan otobüs, Bulgaristan'a yolcu taşırken devrildi. İddiaya göre 11 kişinin içerisinde bulunduğu otobüsün devrilmesi sonucu bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
Ordu'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, organize suç örgütü üyeliği ve 6136 SKM suçundan tutuklandı. Şüphelilere yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma komutanlığınca yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 adet G-3 piyade tüfeği, 9 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 1.040 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, 2 adet tabanca, ruhsatsız av tüfekleri ve 1 adet gaz el bombası bulundu. Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan yangında meydana gelen hasar, dron ile görüntülendi. Yangın sonucunda marketteki ürünler tamamen yanarken, çatı çöktü.
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde yapılan uygulamalarda uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunduran şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Operasyonlarda toplamda 11,39 gram bonzai, 0,44 gram metamfetamin, 1,22 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, 65 adet fişek ve payp ele geçirildi. Şüpheliler hakkında tahkikat başlatılırken, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalara devam edileceği belirtildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, 2024 yılından bu yana yapılan motosiklet denetimlerinde 10 bin motosiklet sürücüsüne toplamda 31 milyon lira ceza kesti. Sadece Nisan ayında ise 7 bin 476 motosiklet denetlendi ve 2 bin 715 sürücüye 8 milyon lira ceza uygulandı. Denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?