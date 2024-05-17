Aydın'ın Nazilli ilçesinde aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Aydın\'ın Nazilli ilçesinde aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından aranan R.A. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17.05.2024 11:43
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da jandarma ekipleri halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Aranan şahıslara göz açtırmayan ekipler, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla gerçekleştirilen operasyonda; İzmir, Bursa ve Manisa illerinde 3 dosyadan 'banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından aranan ve hakkında toplam 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A. isimli şahıs Nazilli ilçesi Bozyurt Mahallesi'nde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan R.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'ın Nazilli ilçesinde aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'ın Nazilli ilçesinde aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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