Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Asayiş Büro Amirlikleri tarafından son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde gözaltına alınan şahıslardan 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sorumlu olduğu bölgelerde vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Asayiş Büro Amirliklerince son 24 saat içerisinde aralarında; kasten öldürme suçundan 20 yıl hapis cezası ile aranan K.T., istismar suçundan 15 yıl ceza ile aranan S.G.'nin de olduğu 2 yıl altı 11 şahıs, 2-5 yıl arası 3 şahıs, 5-10 yıl arası 1 şahıs, 10 yıl üstü 2 şahıs ile ifadeye yönelik 22 şahıs olmak üzere toplam 39 aranan şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 17'si çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'da 17 kişi tutuklandı - Son Dakika
Seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Cengiz Ergün, saha çalışmalarında vatandaşlardan birinin tepkisiyle karşılaştı. Başkan Ergün'ü görünce bağırmaya başlayan vatandaş, "Turgutlu'yu, Manisa'yı soydunuz, parsel parsel sattınız. Beşinci katta geçen sene neler satıldı biliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Marka hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle Gökçe Kırgız Taner'e açtığı davayı kazanan Gökçe Kırgız Durukan, Haberler.com stüdyosunda yaptığı açıklamada "İsmi Gökçe Kırgız Taner olarak kullanmak istediği için yeniden dava açacağız" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimleri öncesi çakarlı araçlarla konvoy yapan rakibi Turgut Altınok'a göndermede bulundu. Yavaş, "Koruma ve çakarlı araçlarla gezmek gibi bir adetimiz yok. Bir minibüs, bir koruma ve bir şoförle her yere sade bir şekilde gittik. Şunu hissettirmek istedik; bizler seçilmiş insanlarız ama sizin iş yerinize aldığınız herhangi bir genel müdürden hiçbir farkımız yok" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin 3 bin liraya çıkarılacağını söyleyerek "Emekliye nefes aldıracak bütçeyi oluşturuyoruz." dedi.
AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Meclis'te yaptığı konuşmada, Marmara Denizi'nde batan ve arama çalışmaları süren gemi olayını hatırlatarak gemi çalışanlarının sorunlarını gündeme getirdi. Koç, çalışanlara yıpranma payı verilmesi gerektiğini ve deniz ticaret filosunun yenilenmesini beklediklerini belirtti. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise Koç'un taleplerine esprili bir şekilde gönderme yaptı.
Türkiye'de konut fiyat endeksi Aralık ayında, geçen yılın aynı ayına oranla nominal olarak yüzde 75 artarken, reel artış yüzde 7.1 oldu.
Rusya'da 19 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük rakiplerinden biri olarak adlandırılan muhalif lider Aleksey Navalni cezaevinde hayatını kaybetti. Navalni 2 hafta önce ilettiği mesajda mart ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Putin'i protesto etmek için seçmenlerden oy kullanmalarını istemişti.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bulunan Seyhan Devlet Hastanesi acil servisinde görevli bir doktor, hastaneye gelen bir hasta tarafından darbedildi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda, hasta ile doktor arasında çıkan tartışma sonucunda hasta doktora yumruk attı. Olaya müdahale eden hastane polisi, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli, tedavi için başka bir hastaneye sevk edildi. Doktorun darbedilmesi anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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