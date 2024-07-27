Aydın\'da 27 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde JASAT Timi tarafından yapılan operasyonda hakkında çeşitli suçlardan toplamda 27 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanırken, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından; kasten yaralama, geceleyin silahla birden fazla kişiyi yağma, cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel saldırı, mala zarar verme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlarından aranan ve hakkında 27 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Y. isimli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Y. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN