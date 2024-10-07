Aydın'da 29 bin sürücü ceza aldı, 5 ölü - Son Dakika
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Aydın'da 29 bin sürücü ceza aldı, 5 ölü

Aydın\'da 29 bin sürücü ceza aldı, 5 ölü

Aydın'da Eylül'de 29 bin 513 sürücüye ceza kesilirken, 798 trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.

07.10.2024 11:30
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Aydın'da Eylül ayında trafik kurallarına uymayan 29 bin 513 sürücü cezadan kaçamazken, meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'da trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken, 2024 yılı Eylül ayı içerisinde yapılan denetimlerde toplam 143 bin 24 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 29 bin 513 araca işlem yapıldı. Eylül ayında meydana gelen 798 trafik kazasında ise 5 kişi hayatını kaybetti.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için Valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2024 yılı Eylül ayı içerisinde toplam 143 bin 24 araç kontrol edilmiş, 29 bin 513 araca işlem yapılmıştır. Alınan önlemlere rağmen, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2024 Eylül ayı içerisinde ilimiz sınırlarında toplam 297 maddi hasarlı, 496 yaralamalı ve 5 ölümlü olmak üzere toplam 798 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda toplam 729 vatandaşımız yaralanmış, 5 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 29 bin sürücü ceza aldı, 5 ölü - Son Dakika

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