Aydın\'da 3 Dolandırıcı Yakalandı

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Aydın'ın Köşk, Yenipazar ve Bozdoğan ilçelerinde meydana gelen dolandırıcılık olaylarının ardından harekete geçen jandarma ekipleri 3 şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde suç ve suçluların önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre 19 Eylül 2024 günü Köşk ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde, 2 Ekim 2024 günü Yenipazar ilçesi Dereköy Mahallesi'nde ve 3 Ekim 2024 günü Bozdoğan ilçesi Pınarlı Mahallesi'nde dolandırıcılık olayları meydana geldi. İhbar üzerine harekete geçen Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca koordineli ve detaylı bir araştırma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda A.A. (20), H.A. (19) ve M.A. isimli şahısların dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüpheliler, 3 Ekim 2024 günü Kuyucak ilçesi otoyol çıkışında bulunan bir akaryakıt istasyonunda kıskıvrak yakalandı. Olayda kullanılan araçta yapılan aramada, suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 245 bin TL nakit para ele geçirildi. Meydana gelen 3 dolandırıcılık olayı aydınlatılırken, şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor. - AYDIN