Aydın\'da 3 göçmen kaçakçılığı olayında 7 organizatör yakalandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen 3 göçmen kaçakçılığı olayında 7 organizatör kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Göçmen Kaçakçılığına yönelik koordineli çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Didim ilçesinde 2 günde 3 göçmen kaçakçılığı olayı meydana geldi. Bir kısmı karada, diğerleri ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ile yapılan müşterek operasyonda denizde olmak üzere olaylarda 7 organizatör, 205 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda 2 adet yelkenli tekne, 1 adet bot ve malzemeleri, 1 adet tekne motoru, 2 adet araç ele geçirildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 5'i ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - AYDIN