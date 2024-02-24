Aydın'da 46 Milyonluk Dolandırıcılık Operasyonunda 25 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da 46 Milyonluk Dolandırıcılık Operasyonunda 25 Şüpheli Tutuklandı

Aydın\'da 46 Milyonluk Dolandırıcılık Operasyonunda 25 Şüpheli Tutuklandı

Aydın merkezli 4 ilde gerçekleştirilen KAFES-45 operasyonları kapsamında 46 milyon TL'lik dolandırıcılık olayına karışan ve içerisinde örgüt elebaşlarının da yer aldığı 35 şüpheliden 25'i tutuklandı. Operasyon sonucunda şüphelilere ait banka hesaplarında 46 milyon TL para hareketliliği tespit edildi.

24.02.2024 09:34
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Aydın merkezli 4 ilde KAFES-45 operasyonları kapsamında 46 milyonluk dolandırıcılık olayına karışan ve içerisinde örgüt elebaşlarının da yer aldığı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araç satış işlemlerinde vatandaşları dolandırarak zarara uğratan örgüte yönelik çalışma başlatıldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 5 aylık çalışmanın ardından operasyon için düğmeye basıldı. Aydın merkezli Ankara, İzmir ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda araç satış işlemlerinde hileli eylemler yapıp, vatandaşları zarara uğratarak 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen örgüt elebaşları Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın da içerisinde bulunduğu 35 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

"25 şüpheli tutuklandı"

MASAK ile koordineli olarak yapılan analizler sonucu şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 46 milyon TL para hareketliliğinin olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sabah erken saatlerde Nazilli Adliyesine sevk edilerek hakim karşısına çıkartıldı. Adliyeye sevk edilen 35 şüpheli şahıstan, aralarında örgüt liderlerinin de olduğu 25 şüpheli tutuklanırken, 10'u adli kontrolle serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 46 Milyonluk Dolandırıcılık Operasyonunda 25 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da 46 Milyonluk Dolandırıcılık Operasyonunda 25 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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