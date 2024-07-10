Aydın'da akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı zanlısı yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı zanlısı yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna düzenlenen silahlı saldırının zanlısı polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10.07.2024 21:13
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna düzenlenen silahlı saldırının zanlısı polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Efeler Mahallesi İzmir Bulvarı Dr. Serkan Kurnaz Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda 6 Temmuz'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonu kimliği belirsiz motosikletli bir şahıs tarafından kurşunlandı. Tabancayla benzin istasyonuna 5 el ateş açan şahıs, olay yerinden hızla uzaklaştı. Kurşunlardan biri akaryakıt istasyonu sahibinin odanın camına isabet ederken olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Akaryakıt istasyonu çalışanları durumu ve müşteriler büyük korku yaşarken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri akaryakıt istasyonunda olay yeri inceleme çalışması gerçekleştirirken, olayın şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tabanca ile birlikte yakalandı

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde silahlı saldırı olayının şüphelisi E.Ö. (19) tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. E.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı zanlısı yakalandı - Son Dakika

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