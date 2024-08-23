Aydın\'da Amfi Tiyatro \'Temelinde Kayma Var\' Denilerek Kapatıldı

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Aydın'ın Didim ilçesinde 2 yıldır halkın en önemli sosyal etkinlik merkezi olan ve bugünün rakamları ile yaklaşık 780 milyon liraya mal olan Amfi Tiyatro, 'Temelinde kayma var' denilerek kapatıldı. Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın amfi tiyatro için önce kullanım ihalesi yapıp sonra amfi tiyatroyu kapatması Aydın'da çeşitli yorumlara neden oldu.

Kapatma gerekçesindeki iddiayı sert bir dille eleştiren eski belediye başkanı Deniz Atabay ise, "Amfi Tiyatro'nun temelinde kayma yok. Maalesef belediyede eksen kayması var" diyerek yaşananların üzüntücü verici olduğunu belirtti. Projenin yapımını üstlenen Cebrail Tunç ise "Amfi tiyatronun yapısında herhangi bir kayma falan yok. Tamamen rant var. Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın damadı Cem Armutlu'nun istediği firma ihaleyi alamayınca ihaleyi iptal etmek için böyle bir yola başvurdular. Tek amaçları rant" diye konuştu.

Yerel seçimlerin ardından 04 Nisan günü göreve başlayan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, göreve başlar başlamaz, birçok kurum ve kuruluşla sorunlu hale gelip başta Aydın Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok kurumla ipleri kopardı.

Göreve gelir gelmez resmiyeti olmasa da Başkan Gençay'ın aile fertlerinin talimatları ile belediyede bazı işlerin yürütülmesinin ciddi rahatsızlık oluşturduğu ilçede önceki Belediye Başkanı Deniz Atabay tarafından yaptırılan ve 2022'de açılışı gerçekleştirilen amfi tiyatroya 'temelinde eksen kayması' olduğu iddiasıyla kilit vuruldu. Eski Belediye Başkanı Deniz Atabay, amfi tiyatronun kayma iddialarına karşı çıkarken, "Burası Ege Üniversitesi'nde görevli alanında uzman kişilerce gerekli araştırma ve testler yapıldıktan sonra inşa edildi. Kesinlikle kayma falan yok. Maalesef Didim Belediyesi'nde eksen kayması var" diyerek halefi Hatice Gençay'ın bilirkişiye başvurmasını istedi.

Didim'in son yıllardaki mega projeden biri olan 2. Koy'daki Amfi Tiyatro'nun açılışı dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle yapılmıştı. Birçok ünlü sanatçının konserlerine ev sahipliği yapan 3 bin 500 kişilik Amfi Tiyatro, aynı zamanda ilçede 10 yıl belediye başkanlığı yapan Deniz Atabay'ın ilçeye kazandırdığı önemli eserlerden biri olarak görülüyordu.

"İhaleyi başkası alınca 'kayma var' deyip ihaleyi iptal ettiler"

İlçenin en önemli kültür ve sosyal etkinlik merkezi durumundaki 3500 kişilik amfi tiyatronun kapatılmasının altında başka nedenler olduğu ileri sürülürken bahse konu projenin yapımını üstlenen firmanın sahibi Cebrail Tunç, amfi tiyatronun böyle saçma bir iddiayla kapatılmasının gerçek nedenini Didim kamuoyunun iyi bildiğini söyledi.

Cebrail Tunç, konuyla ilgili açıklamasında "Kesinlikle öyle bir şey yok. Bilirkişi raporu da çıktı. Hatice Gençay ve beraberindekilerin derdi başka. Bilirkişi ekiplerince, Hatice Gençay'ın dile getirdiği iddialarına yönelik bir tespit de bulunamadı. Her sene burası organizasyon firmalarına ihale ediliyor. Hatice Gençay Mart seçimlerinde belediye başkanı seçilince Damadı Cem Armutlu geldi. Cem Bey'in istediği firma ihaleyi alamayınca bu bahane uydurulup ihale iptal edildi. Didim Belediye Başkanı her ne kadar Hatice Gençay görünse de belediyeyi Hatice Gençay'ın aile fertleri yönetiyor. Madem burada eksen kayması vardı, Adnan Menderes Üniversitesi mezuniyet törenini neden burada yaptırdı. Belediye Başkanı Hatice Gençay da bu törene katıldı." diye konuştu. - AYDIN