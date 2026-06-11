Aydın\'da Aranan İki Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Söke ve Karacasu ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan iki şahıs yakalandı.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 Haziran 2026 tarihinde Söke ilçesi mülki sınırları içerisinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma ve Kasten Yaralama suçlarından 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A. (34) isimli şahıs yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Ayrıca Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 Haziran 2026 tarihinde Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçlarından 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.S. (39) isimli şahıs Karacasu ilçesinde yakalandı. Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından şahıs Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN