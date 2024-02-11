Aydın'da Aranan Şahıslar Operasyonu: 29 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da Aranan Şahıslar Operasyonu: 29 Tutuklama

Aydın\'da Aranan Şahıslar Operasyonu: 29 Tutuklama

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Aranan Şahıslar Operasyonu' kapsamında yakalanan 65 şahıstan 29'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon, hırsızlık ve dolandırıcılık suçları başta olmak üzere aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak gerçekleştirildi.

11.02.2024 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ülke genelinde gerçekleştirilen 'Aranan Şahıslar Operasyonu' çerçevesinde yakalanan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan 65 şahıstan 29'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için her türlü tedbiri alıp suçlularla etkili bir şekilde mücadele etmeye devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, ülke genelinde 9-10 Şubat 2024 tarihleri aralığında 24 saatlik zaman diliminde gerçekleştirilen 'Aranan Şahıslar Operasyonu' kapsamında; Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranması bulunan şahıslara göz açtırmadı. 52 ekip ve 395 personelin katılımıyla kent genelinde 'hırsızlık ve dolandırıcılık suçları' başta olmak üzere aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan; 2 yıl altı 16 şahıs, 2-5 yıl arası 8 şahıs, 5-10 yıl arası 4 şahıs, 10 yıl ve üzeri 1 şahıs ile ifadeye yönelik 36 şahıs olmak üzere toplam 65 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 29'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Güvenlik, Ceza, Hırsızlık, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Aranan Şahıslar Operasyonu: 29 Tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 18:28:45. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Aranan Şahıslar Operasyonu: 29 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement