Aydın'da Aydınlatma Direği Devrildi, İki Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Aydın'da Aydınlatma Direği Devrildi, İki Kişi Yaralandı

27.05.2025 19:40
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Efeler Belediyesi'ne ait parkta çürüyen bir aydınlatma direği devrildi. Olayda iki kişi yaralanırken, belediyenin ihmali vatandaşların tepkisine yol açtı.

Efeler Belediyesi'ne ait parkta oturan şahıslar ölümden döndü: 2 yaralı

Belediyenin ihmali ağır oldu, parktaki aydınlatma direği vatandaşların üzerine devrildi

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde Efeler Belediyesi'ne ait parkta çürüyen aydınlatma direği devrilerek 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay sonrası, Efeler Belediyesi'nin duyarsızlığı vatandaşların tepkisine neden oldu.

Olay, Kemer Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki Efeler Belediyesi'ne ait Mareşal Fevzi Çakmak Parkı içerisinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan parkta bulunan demir aydınlatma direği bir anda devrilerek Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek Satış Büfesi üzerine oradan da parkta oturan 2 şahsın üzerine düştü. Şahıslar vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanırken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

"Çürük direği boyamışlar"

Olayın görgü tanığı bir vatandaş direğin çürük olduğunu ve bu haliyle üzerinin boyandığını iddia ederek, "Ben parkın köşesinde dururken bir anda bir ses geldi. Ben çatı düştü sandım ama demir direk devrilmiş. Arkadaş eliyle tutmasa direk kafalarına gelecekti. Olayı görünce koşup geldik. Birinin kaşının açılmasına neden oldu birinin de beline gelmiş. Direği boyamışlar ama çürük. Çürük olduğu için devrilmiş. Allah korudu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Aydınlatma Direği Devrildi, İki Kişi Yaralandı - Son Dakika

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