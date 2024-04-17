Aydın'da Bayram Tatilinde 66 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Bayram Tatilinde 66 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın\'da Bayram Tatilinde 66 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın il genelinde 9 günlük bayram tatili süresince Jandarma ekipleri tarafından yapılan faaliyetlerde 66 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında hırsızlık, uyuşturucu, dolandırıcılık, yağma, yaralama ve diğer suçlardan arananlar bulunuyor.

17.04.2024 10:41  Güncelleme: 10:44
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Aydın il genelinde 9 günlük bayram tatilinde jandarma ekipleri 66 aranan şahsı yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından 06-14 Nisan 2024 tarihleri arasında (Ramazan Bayramı Tatili) icra edilen faaliyetlerde 66 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan, 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan (12) şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan (3) şahıs bulunuyor.

Bu yakalanan şahıslar arasında; Hırsızlık suçundan (10) şahıs, Uyuşturucu suçundan (7) şahıs Dolandırıcılık suçundan (16) şahıs, Yağma suçundan (2) şahıs, Yaralama suçundan (4) şahıs, Diğer Suçlardan (27) şahıs olmak üzere toplam (66) şahıs yakalandığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Bayram Tatilinde 66 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Bayram Tatilinde 66 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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