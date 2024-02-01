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Aydın'da bir kadın evde ölü olarak bulundu

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kadın evde ölü olarak bulunurken, polis ekipleri cinayet şüphesiyle kadının eşi, kızı ve kızının sevgilisi olduğu iddia edilen bir şahsı gözaltına aldı.

Olay, Cuma Mahallesi 202 sokak üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semra Kocaman isimli kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde Kocaman'ın vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçakla yaralanmış ve kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Kocaman'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Evde bulunan Kocaman'ın eşi, kızı ve kızının sevgilisi olduğu iddia edilen bir erkek şahıs cinayet şüphesi ile gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kocaman'ın cansız bedeni gerekli olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.