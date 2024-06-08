Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi başından uzun namlulu silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi başından uzun namlulu silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde Adnan Menderes Mahallesi'nde bir kişi başından uzun namlulu silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, kişinin kendi hayatına son verdiği ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

08.06.2024 20:26
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi başından uzun namlulu silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Adnan Menderes Mahallesi 562 sokak üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin başından vurulmuş halde yol kenarında hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede de şahsın ismini Gürhan Küçük (45) olduğu tespit edilirken, Küçük'ün elinde bulunan uzun namlulu silahla kendi hayatına son verdiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Küçük'ün cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi başından uzun namlulu silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika

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