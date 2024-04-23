Aydın'da bir ortaokulda çalınan müstehcen içerikli müzik tepki topladı - Son Dakika
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Aydın'da bir ortaokulda çalınan müstehcen içerikli müzik tepki topladı

Aydın\'da bir ortaokulda çalınan müstehcen içerikli müzik tepki topladı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bulunan bir ortaokulda teneffüste çalınan müstehcen içerikli müzik, çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan'ı göreve davet eden bazı vatandaşlar, bir eğitim kurumunda böyle bir müziğin çalınmasına isyan etti. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

23.04.2024 13:35
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir ortaokulda teneffüste çalınan müstehcen içerikli müzik çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan'ı göreve davet eden bazı vatandaşlar, bir eğitim kurumunda böyle bir müziğin çalınmasına isyan etti. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İncirliova ilçesinde bulunan Cemal Gürbüz Ortaokulu'nda öğrencilere dinletilen müzik adeta akıllara durgunluk verdi. Son ses müziğin açıldığı okulda, öğrencilere dinletilen şarkının sözlerinde, "Cart curt. Yırt onu, yırt, yırt" ifadeleri tepki topladı. Müstehcen içerikli müziği duyan çevredeki esnaflar ve vatandaşlar, o anları cep telefonu ile kaydedip tepki gösterdi. Tepki çeken uygulamaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan, sessiz kalırken Aydın İl Milli Eğtim Müdürülüğü tarafından kyaşanan rezaletle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Mustafa Çalışkan, İncirliova, Aydın, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da bir ortaokulda çalınan müstehcen içerikli müzik tepki topladı - Son Dakika

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