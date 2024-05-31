Aydın'da düzenlenen operasyonda 21 organize suç örgütü üyesi yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da düzenlenen operasyonda 21 organize suç örgütü üyesi yakalandı

Aydın\'da düzenlenen operasyonda 21 organize suç örgütü üyesi yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Aydın'da gerçekleştirilen Kuyu-2 operasyonu kapsamında 21 organize suç örgütü üyesi yakalandı. Operasyonlar sonucunda nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet suçları işlendiği tespit edildi. Ayrıca tabanca, av tüfekleri, uyuşturucu madde, sahte fatura, fiş, senet ve tapu gibi delillere de el konuldu.

31.05.2024 09:41
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Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 5 ilde eş zamanlı düzenlenen Kuyu-2 operasyonu çerçevesinde Aydın'da 21 organize suç örgütü üyesi yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında Aydın'ın da bulunduğu 5 ilde düzenlenen Kuyu-2 operasyonuyla 45 organize suç örgütü üyesinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, paylaşımında "Aydın, Erzurum ve Karaman merkezli 5 ilde jandarma tarafından düzenlenen 'KUYU-2' operasyonlarında, Aydın'da Hakan Gürel'in, Erzurum'da Erkan Yaprak ve Muhammet Tokyay'ın, Karaman'da İbrahim Öztürk'ün elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 45 şüpheli yakalandı. Dünyanın öbür ucuna da kaçsalar, suçta kibirlenen organize suç örgütü üyelerini bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Bu çerçevede Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda Aydın'ın Söke, Kuşadası, Didim ve Efeler ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 'Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet' suçlarını işlediği tespit edilen 21 şüpheli yakalandı. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin online satış platformlarında kurye olarak faaliyet gösterdikleri, akaryakıt istasyonlarından yakıt alınmış gibi göstererek, sahte faturalar ve fişler karşılığında devleti yüksek meblağlarda zarara uğrattıkları tespit edildi. Ayrıca operasyonlar sonucunda tabanca ve av tüfekleri, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda sahte fatura, fiş, senet ve tapu ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

KOM Daire Başkanlığı, Jandarma, Aydın, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da düzenlenen operasyonda 21 organize suç örgütü üyesi yakalandı - Son Dakika

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