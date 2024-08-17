Aydın'da Engellilere Engel Olan Sürücüler Affedilmedi - Son Dakika
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Aydın'da Engellilere Engel Olan Sürücüler Affedilmedi

Aydın\'da Engellilere Engel Olan Sürücüler Affedilmedi

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşından bu yana yaptığı denetimlerle engellilere engel olan duyarsız sürücüleri affetmedi. Yapılan denetimlerde toplamda 7 bin 137 araç sürücüsü cezadan kaçamadı.

17.08.2024 10:18
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Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşından bu yana yaptığı denetimlerle engellilere engel olan duyarsız sürücüleri affetmedi. Yapılan denetimlerde toplamda 7 bin 137 araç sürücüsü cezadan kaçamadı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, rutin trafik denetimlerinin yanı sıra engelli bireylerin günlük yaşamdaki sıkıntılarına da çözüm olmak hedefiyle yürüttüğü çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede harekete geçen ekipler yılbaşından bu yana engelli park yerleri başta olmak üzere usulsüz park yapan sürücüleri affetmedi. 1 Ocak 2024 - 15 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerde taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park eden 840 araç, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden on beş metrelik mesafe içinde park eden 600 araç, yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park eden 2 bin 587 araç, taşıt yolu üzerinde engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park eden 948 araç, diğer park etmenin yasak olduğu yerlere park eden 2 bin 162 araç olmak üzere toplamda 7 bin 137 araca cezai işlem uygulandı. Ayrıca yapılan denetimler sayesinde bu alanların engelli bireyler tarafından kullanılması sağlandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" sloganı ile huzur ve güven ortamının sağlanması, trafik kazalarından kaynaklı can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi ve olumlu bir trafik kültürü oluşması için eğitim, bilgilendirme ve denetim alanındaki çalışmaların yoğun olarak sürdürüleceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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