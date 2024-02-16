Aydın'da geri manevra yapan otomobil kanalda askıda kaldı - Son Dakika
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Aydın'da geri manevra yapan otomobil kanalda askıda kaldı

Aydın\'da geri manevra yapan otomobil kanalda askıda kaldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobil, yağmur suyu tahliyesi için açılan kanala düşmekten son anda kurtuldu. Sürücü, çevredekilerden yardım isteyerek otomobilini çıkarttı. Olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.

16.02.2024 14:09
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Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobil kanalda askıda kaldı.

Olay, Umurlu Mahallesi'nde Aydın- Denizli Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ALH 302 plakalı otomobilin sürücüsü geri manevra yaptığı sırada yağmur suyu tahliyesi için açılan ve tedbir alınmayan kanala düşmekten son anda kurtuldu. Askıda kalan otomobilin sürücüsü kendi imkanları ile aracını bulunduğu yerden çıkartamayınca çevredekilerden yardım istedi. Otomobil askıda kaldığı kanaldan çıkartılırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Aydın'da geri manevra yapan otomobil kanalda askıda kaldı - Son Dakika
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