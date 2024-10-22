Aydın'da İtfaiye Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı - Son Dakika
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Aydın'da İtfaiye Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Aydın\'da İtfaiye Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yangına giden itfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü itfaiye eri 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası yol trafiğe kapatıldı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

22.10.2024 17:23  Güncelleme: 17:28
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yangına takviyeye gittiği öğrenilen itfaiye aracı ile Fiat Tofaş otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü itfaiye eri 7 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Denizli Karayolu üzeri Dr. Raşit Galip Baydur Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangına takviye ekip olarak yola çıkan 09 BU 680 plakalı itfaiye aracı ile 09 VA 120 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araç da savrulurken, itfaiye aracı yan devrildi, otomobil ise hurdaya döndü. Kazada otomobil içerisindeki F.Y., F.Y., İ.S. ve H.Y. ile itfaiye erleri U.Ş., S.B. ve S.Y. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle Aydın - Denizli karayolu tek taraflı olarak bir süre trafiğe kapatılırken, ekipler yolda trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Hurdaya dönen Tofaş otomobil ve devrilen itfaiye aracının yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. Yola dökülen malzemeler belediye ekiplerince temizlenirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da İtfaiye Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı - Son Dakika

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