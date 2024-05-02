Aydın'da Jandarma Ekipleri 11 Kişiye İdari Para Cezası Uyguladı - Son Dakika
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Aydın'da Jandarma Ekipleri 11 Kişiye İdari Para Cezası Uyguladı

Aydın\'da Jandarma Ekipleri 11 Kişiye İdari Para Cezası Uyguladı

Aydın'ın Karacasu, Kuşadası, Söke ve Sultanhisar ilçelerinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kimlik bildirmeyen ve kabahatler kanuna göre suç işleyen 11 şahsa toplam 6 bin 347 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

02.05.2024 11:34
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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kimlik bildirmeyen ve kabahatler kanuna göre suç işleyen 11 şahsa idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Karacasu, Kuşadası, Söke, Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından, icra edilen devriye faaliyetlerinde 11 şahsa 5326 Sayılı Kabahatler ve 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında toplam 6 bin 347 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Jandarma Ekipleri 11 Kişiye İdari Para Cezası Uyguladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Jandarma Ekipleri 11 Kişiye İdari Para Cezası Uyguladı - Son Dakika
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