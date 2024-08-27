Aydın\'da Jandarma Ekipleri Tarafından Yakalanan 24 Şahıs

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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan faaliyette yakalaması bulunan 24 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik iki günde icra edilen faaliyetlerde 24 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan (14) şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan (3) şahıs, (7) şüpheli şahıs ise ifadeye yönelik olarak yakalandı. Yakalanan (24) şahıs arasında öldürme suçundan (1) şahıs, hırsızlık suçundan (1) şahıs, uyuşturucu suçundan (2) şahıs, dolandırıcılık suçundan (1) şahıs diğer suçlardan (19) şahıs bulunuyor. - AYDIN