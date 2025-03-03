Aydın'da Jandarma Suçlulara Göz Açtırmadı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da Jandarma Suçlulara Göz Açtırmadı

Aydın\'da Jandarma Suçlulara Göz Açtırmadı

Aydın'da jandarma, bir haftada 116 suçluyu yakaladı ve 155 asayiş olayını aydınlattı.

03.03.2025 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın il genelinde jandarma ekipleri bir haftalık zaman diliminde yaptıkları çalışmalarda onlarca suçluyu yakalarken, birçok asayiş olayını da aydınlığa kavuşturdu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından aranan şahısların (aranma süresine göre) yakalanması kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, 0-5 Yıl arası hapis cezası ile aranan 64 şahıs, ifadeye yönelik aranması olan 52 şahıs olmak üzere toplam 116 şahıs yakalandı, 55 şahıs ise tutuklandı. Asayiş Suçları kapsamında 155 asayiş olayı meydana gelirken, olayların tamamı aydınlatıldı. Bu olaylarda 106 şüpheli şahıs yakalandı. 6 adet hırsızlık olayı aydınlatıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele kapsamında 3 kaçakçılık, 3 mali olmak üzere toplam 6 adet olay meydana geldi. Meydana gelen olaylarda 12 şüpheli yakalandı. Ayrıca olaylarda 102 adet içi dolu makaron, 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Narkotik Suçlarla mücadele kapsamında 43 olay meydana geldi. Meydana gelen olaylarda 44 şüpheli yakalandı. Olaylarda 162 gram kubar esrar, 13 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle mücadele kapsamında 4 adet olay meydana gelirken 2 organizatör ve 5 düzensiz göçmen yakalandı. Siber Suçlara Mücadele Kapsamında; İnternet üzerinden işlenen suçlara ilişkin 3 şahıs hakkında adli işlemlerine başlanıldı. Kimlik hırsızlığına yönelik 89, suç içerikli paylaşım yapan 516 adet internet sitesinin ilgili yerlere bildirimleri yapılarak muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi sağlandığı öğrenildi. Trafik Suçları kapsamında ise il genelinde 13 bin 337 araç kontrol edilirken, 783 sürücüye ceza kesildi, 120 araç trafikten men edildi, 2 sürücünün ehliyetine el konuldu. Okul servislerinin denetimine yönelik 90 servis aracı denetlendi. Okullar Bölgesi ve Umuma açık yerler kapsamında da 9 internet/cafe oyun salonu, 127 kafe/kahvehane, 57 içkili yer, 4 iddia/ganyan bayii, 83 büfe/market ve 59 park bahçe olmak üzere toplam 329 alan denetlendi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Göçmen Kaçakçılığı, Kaçakçılık, Güvenlik, Narkotik, Jandarma, 3-sayfa, Güncel, Asayiş, trafik, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Jandarma Suçlulara Göz Açtırmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:32 Cenazeye damga vuran kare Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu
14:21 Arap Birliği zirvesinde Gazze’nin yapılandırılmasıyla ilgili taslak metin üzerinde anlaşma sağlandı Arap Birliği zirvesinde Gazze'nin yapılandırılmasıyla ilgili taslak metin üzerinde anlaşma sağlandı
14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
20:18 Beşiktaş, armasını yeniledi Beşiktaş, armasını yeniledi
19:56 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi
19:52 Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi Askeri müdahale imasında bulundu Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu
19:31 Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor Tepki çeken karar Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar
19:27 Trump’tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum
18:59 Bahçeli’den Pervin Buldan’a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor
18:55 Trabzonspor’da 40 yıl sonra bir ilk Trabzonspor'da 40 yıl sonra bir ilk
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 14:49:43. #7.11#
SON DAKİKA: Aydın'da Jandarma Suçlulara Göz Açtırmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.