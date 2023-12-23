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Aydın'da karayolunda çökme meydana geldi - Son Dakika
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Aydın'da karayolunda çökme meydana geldi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşanan sağanak yağışın ardından karayolunda çökme meydana geldi. Ekipler çalışma başlattı.

Aydın\'da karayolunda çökme meydana geldi
23.12.2023 - 12:47,
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde dün yaşanan sağanak yağışın ardından karayolunda çökme meydana geldi. Bölgede ekipler çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Koçarlı Güdüşlü- Yeniköy güzergahındaki karayolunda çökme meydana geldi. Karayolunda meydana gelen çökme sonucu trafik kontrollü şekilde sağlanıyor. Olayın ardından karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı.

"Başkan Kaplan olay yerinde"

Aydın Karayolları Şube Şefi Buğra Soyer ile birlikte Belediye Başkanı Nedim Kaplan olay yerinde gerekli inceleme ve tespitleri yaptı. Ekiplerin en kısa sürede onarım çalışmasını tamamlayacağı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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