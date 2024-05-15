Aydın'da Karayolunda Yaralanan Şahısların Durumu Belirsiz - Son Dakika
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Aydın'da Karayolunda Yaralanan Şahısların Durumu Belirsiz

Aydın\'da Karayolunda Yaralanan Şahısların Durumu Belirsiz

Aydın'ın Efeler ilçesinde karayolunda yaralanan iki şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şahısların nasıl yaralandığını bulmak için uzun süre uğraştı. Olay yerinde herhangi bir araç bulunamadı ve kazanın neyle yapıldığı ve nasıl meydana geldiği belirsizliğini koruyor.

15.05.2024 09:32
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Aydın'ın Efeler ilçesinde karayolunda yaralanan iki şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şahısların nasıl yaralandığını bulmak için uzun süre uğraştı.

Olay, Kardeşköy kavşağı yakınlarında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp karayolu kenarında iki yaralının olduğunu bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.B.D ve A.A, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Olay yerinde ise herhangi bir araç bulunamadı. Polis, bölgede geniş çaplı inceleme çalışma başlattı. Kazanın neyle yapıldığı ve nasıl meydana geldiği ise belirsizliğini koruyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Karayolunda Yaralanan Şahısların Durumu Belirsiz - Son Dakika

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