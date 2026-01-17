Otomobille çarpışan ticari araç yan yattı: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kavşakta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir araç yolda yan yatarken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Efekent Bulvarı ile Yörük Ali Efe Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yörük Ali Efe Bulvarı üzerinde seyir halinde olan B.M. idaresindeki 09 AEK 621 plakalı otomobil ile Efekent Bulvarı üzerinde seyir halinde olan V.Y. idaresindeki 16 BN 627 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da savrulurken, ticari araç yolda yan yattı. Kazada, ticari araçta yolcu konumunda bulunan E.Y. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yolda gerekli güvenlik önemlerinin alınmasının ardından, araçlar çekici marifetiyle kaldırıldı. Yola dağılan araç parçları ise bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlenmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazada yaralanan gencin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN