Aydın'da kaybolan yaşlı adam bir haftadır aranıyor

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan yaşlı adam bir haftadır her yerde aranırken, kendisine ve herhangi bir ize rastlanamadı.

Edinilen bilgiye göre, Hisarcık Mahallesi'ndeki evinden ayrılan 79 yaşındaki Mehmet Başoğlu'na ulaşamayan yakınları hayatından endişe ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu. Yapılan ihbar üzerine kayıp yaşlı adamı bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yaşlı adamın gitmesi muhtemel yerler başta olmak üzere AFAD Arama Kurtarma Timi, ANDA, Yesevi Derneği, NAFAD, Nazilli İlçe jandarma ve Komando timi, Büyükşehir Belediyesi'nden Köpekli Arama Kurtarma Ekibi olmak üzere yaşlı adamı arama çalışmaları bir haftadır devam ediyor. Yapılan aramalarda herhangi bir ize rastlanamadığı öğrenildi. - AYDIN