Aydın'da kaybolan yaşlı adam dördüncü günde bulunamadı - Son Dakika
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Aydın'da kaybolan yaşlı adam dördüncü günde bulunamadı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 79 yaşındaki Mehmet Başoğlu'nun arama çalışmaları dördüncü gününde de devam ediyor.

06.06.2024 13:03
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan şahıs dördüncü günde her yerde aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, Hisarcık Mahallesi'ndeki evinden ayrılan 79 yaşındaki Mehmet Başoğlu'na ulaşamayan yakınları hayatından endişe ederek 122 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu. Yapılan ihbar üzerine kayıp yaşlı adamı bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yaşlı adamın gitmesi muhtemel yerler başta olmak üzere AFAD Arama Kurtarma Timi, ANDA, Yesevi Derneği, Nazilli İlçe jandarma ve Komando timi, Büyükşehir Belediyesi'nden Köpekli Arama Kurtarma Ekibi olmak üzere yaşlı adamı arama çalışmaları dördüncü gününde de sürüyor. Yapılan aramalarda herhangi bir ize rastlanamadığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da kaybolan yaşlı adam dördüncü günde bulunamadı - Son Dakika

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