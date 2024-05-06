Aydın'da kayıp koyunları arayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aydın'da kayıp koyunları arayan kişi hayatını kaybetti

Aydın\'da kayıp koyunları arayan kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kayıp koyunlarını aramak için evden çıkan Hilmi Gülsevgi'nin cansız bedenine 10 saatlik arama kurtarma çalışmasının ardından ulaşıldı.

06.05.2024 11:03  Güncelleme: 11:08
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde kayıp koyunlarını aramak için evden çıkan ve haber alınamayan Hilmi Gülsevgi'nin 10 saatlik arama kurtarma çalışmasının sonunda cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Nazilli ilçesi Uzunçam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayıp koyunlarını bulmak için motoruyla evden çıkan Hilmi Gülsevgi'den bir daha haber alınamadı. KOAH hastası olan ve Gülsevgi'nin hayatından endişe eden yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen jandarma, AFAD, Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Nazilli Belediyesi Afet ve Acil Durum Birimi (NAFAD), Nazilli Amatör Telsizciler Derneği (NATDER), Aydın Afet Arama Kurtarma Derneği (AFAR) ekipleri, köylülerle birlikte arama kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 10 saatlik arama kurtarma çalışmalarına Aydın Filo Komutanlığı'na bağlı İnsansız Hava Araçları da (İHA) destek verdi. Yapılan çalışmalarda Gülsevgi'nin motosikletine ulaşan ekipler, çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı. Sabaha kadar devam eden çalışmalar sonunda motosikletine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki mesafede Gülsevgi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

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