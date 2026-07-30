Aydın'da Kayıp Yaşlı Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
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Aydın'da Kayıp Yaşlı Adam Ölü Bulundu

Aydın\'da Kayıp Yaşlı Adam Ölü Bulundu
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68 yaşındaki Hikmet Memiş, evinden yayılan kötü koku nedeniyle ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam, etrafa yayılan kötü koku ihbarı ile eve gelen ekipler tarafından ölü olarak bulundu.

Olay, Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi 2068 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evde yalnız yaşadığı öğrenilen 68 yaşındaki Hikmet Memiş'ten haber alamayan ve evden yayılan kötü kokuyu fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polis eşliğinde eve pencereden girdi. Evde yapılan incelemede yaşlı adam banyo bölümünde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mahalle sakinlerinden Rıza Şuyüün, kötü koku üzerine ekipleri çağırdıklarını ifade ederek "Kokuya istinaden geldik apartmana. Yöneticimiz aradı, apartmanda yoğun bir koku var dedi. Evin önünden koku yoğunlaştı. İçeride durum ne bilmiyoruz şuan. Yalnız yaşıyordu" dedi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Aydın, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da Kayıp Yaşlı Adam Ölü Bulundu - Son Dakika

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