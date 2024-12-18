Aydın'da Kimyasal Sızıntı İhbarı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da Kimyasal Sızıntı İhbarı

Aydın\'da Kimyasal Sızıntı İhbarı

Kömür madenindeki ihbar üzerine AFAD ekipleri, risk tespit etmedi ve önlemler aldı.

18.12.2024 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kömür maden sahasında kimyasal sızıntı ihbarı üzerine AFAD ekiplerince yapılan ölçümlerde herhangi bir riske rastlanmadı.

Olay, Efeler ilçesi Sıralılar Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir kömür madeni sahasında kimyasal sızıntı olduğu iddia edildi. Gelen ihbar üzerine AFAD Aydın İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, kömür madenine ait atık alanında içten yanma neticesinde çıkan dumanın olduğu bölgede ölçüm gerçekleştirdi. Yapılan ölçümlerde ortaya çıkan karbon monoksit gazının insan sağlığını olumsuz etkileyecek dozda olmadığı tespit edildi. Alanın risk barındırmadığı tespit edilirken, ekipler gerekli önlemleri aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

3-sayfa, Sağlık, Efeler, Çevre, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Kimyasal Sızıntı İhbarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
17:44 Salim Güran’ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
17:01 Mansur Yavaş’tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
01:18 Cevdet Yılmaz: ’Suriye’deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz’ Cevdet Yılmaz: 'Suriye'deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz'
01:14 Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri kabul edildi Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri kabul edildi
01:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarihimizde bir ilk hayırlı uğurlu olsun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarihimizde bir ilk hayırlı uğurlu olsun
00:37 DEM Partili Doğan MHP’li Celal Adan’dan izin alarak TBMM’yi Kürtçe selamladı DEM Partili Doğan MHP'li Celal Adan'dan izin alarak TBMM'yi Kürtçe selamladı
00:23 Avukata ve müvekkilini ters kelepçe ile gözaltına alan 2 polis ve 2 bekçiye hapis cezası Avukata ve müvekkilini ters kelepçe ile gözaltına alan 2 polis ve 2 bekçiye hapis cezası
00:18 Anayasa Komisyonu oturumunun yapıldığı salona sis bombası attılar Anayasa Komisyonu oturumunun yapıldığı salona sis bombası attılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 19:31:09. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da Kimyasal Sızıntı İhbarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.