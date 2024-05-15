Aydın'da KISKAÇ-15 Operasyonunun Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Aydın'da KISKAÇ-15 Operasyonunun Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

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İçişleri Bakanlığı'nın FETÖ'ye yönelik başlattığı KISKAÇ-15 operasyonu kapsamında Aydın'da gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyon sonucunda 544 şüpheli yakalandı.

15.05.2024 11:04
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Aydın'da KISKAÇ-15 operasyonun şüphelileri adliyeye sevk edildi

AYDIN - Fetullahçı Terör Örgütü tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik Aydın'da düzenlenen KISKAÇ-15 operasyonu kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı Aydın'ın da aralarında bulunduğu 62 ilde FETÖ tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik "KISKAÇ-15" operasyonu başlattı. Operasyon kapsamında 544 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik "KISKAÇ-15" operasyonu düzenlendi. Gerçekleşen operasyonda ise 6'sı kamu görevlisi 1'i sivil olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan Z.Ç, Y.E, İ.Y, A.Ş, K.B, S.C.U, ve B.T. Aydın Adliyesi'ne sevk edildi.

Aydın\'da KISKAÇ-15 Operasyonunun Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da KISKAÇ-15 Operasyonunun Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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