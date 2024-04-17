Aydın'ın Efeler ilçesinde LPG'li otomobilde seyir halindeyken çıkan yangın panikletirken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi facianın önüne geçti.
Olay, Hasan Efendi Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Z.T. idaresindeki 03 VK 985 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Hızla çoğalan dumanları fark eden sürücü otomobilden inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alevlere çevredeki vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de alevleri hızla kontrol altına aldı. Otomobilin LPG'li olduğu öğrenilirken, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgede meydana gelen yangına itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi facianın önüne geçti. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği olayda ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'da LPG'li Otomobilde Çıkan Yangın Panik Yarattı - Son Dakika
Burdur-Isparta karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Sanayi kavşağında kırmızı ışıkta durmak isterken kontrolden çıkarak takla attı ve refüje devrildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tekirdağ-Malkara kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, kazaya neden olan sürücü firar etti. Jandarma tarafından yakalanan sürücü tutuklandı.
Bartın Özel İdare Kavşağı'nda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada bir sürücü hayatını kaybederken, diğer sürücü ise hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 44 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 11 ruhsatsız tabanca, 478 fişek, 28 sentetik ecza hapı, 3 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ve 52 av tüfeği fişeği ele geçirildi. 28 kişi gözaltına alındı.
Muş'un Varto ilçesinde köy muhtarının aracıyla öğrenci servisinin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
Isparta'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ihraç Astsubay, Isparta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. E.G isimli şüpheli, gözaltına alındıktan sonra Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi ve cezaevine gönderildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kıyı bölgelerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda Avrupa ülkelerine illegal yollardan geçiş yapmak için hazırlık yapan 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni ve bir organizatörü yakaladı.
Gazze Şeridi'ne inşa edilecek liman için giden ABD Donanması'na ait geminin makine dairesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle gemi ABD'ye geri dönmek zorunda kaldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Liman inşaatının durumu ise henüz bilinmiyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?