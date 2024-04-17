Aydın'da LPG'li Otomobilde Çıkan Yangın Panik Yarattı - Son Dakika
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Aydın'da LPG'li Otomobilde Çıkan Yangın Panik Yarattı

Aydın\'da LPG\'li Otomobilde Çıkan Yangın Panik Yarattı

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki bir LPG'li otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

17.04.2024 14:13  Güncelleme: 14:16
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Aydın'ın Efeler ilçesinde LPG'li otomobilde seyir halindeyken çıkan yangın panikletirken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi facianın önüne geçti.

Olay, Hasan Efendi Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Z.T. idaresindeki 03 VK 985 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Hızla çoğalan dumanları fark eden sürücü otomobilden inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alevlere çevredeki vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de alevleri hızla kontrol altına aldı. Otomobilin LPG'li olduğu öğrenilirken, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgede meydana gelen yangına itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi facianın önüne geçti. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği olayda ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da LPG'li Otomobilde Çıkan Yangın Panik Yarattı - Son Dakika

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