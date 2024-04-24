Aydın'da Maden Ocağından 4,5 Ton Kuvars Çalan Şahıslar Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Maden Ocağından 4,5 Ton Kuvars Çalan Şahıslar Yakalandı

Aydın\'da Maden Ocağından 4,5 Ton Kuvars Çalan Şahıslar Yakalandı

Aydın'ın Çine ilçesinde bulunan bir maden ocağından 4,5 ton öğütülmüş kuvars çalan şahıslar yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda şüphelilerin kullandığı kamyon kasasında 500 kilogram kuvars taşı ele geçirildi. Hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheliye trafik idari para cezası uygulandı ve maden işletme yetkililerine teslim edilen kuvarslar için adli işlem başlatıldı.

24.04.2024 09:28
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Aydın'ın Çine ilçesinde bir maden ocağından 4,5 ton öğütülmüş kuvars çalan şahıslar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Topçam Mahallesi Karıncalı mevkiinde bulunan bir maden şirketine ait ocak içerisinden yaklaşık 4 bin 500 kilogram öğütülmüş kuvars taşının kimliği belirsiz şahıs/şahıslarca çalındığı ihbar edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu aynı gün maden sahası içerisinde C.Ç.C isimli şüphelinin kullandığı kamyon kasasında yaklaşık 500 kilogram öğütülmüş kuvars taşı ele geçirildi. Ocakta kamyona yükleme yapan kepçe operatörü M.C.Ö isimli şahıs traktör üzerinde yakalandı .2 şüphelinin hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Her iki şüpheliye 62 bin 500 TL Trafik İdari Para Cezası uygulandı. Kamyon üzerindeki maden, işletme yetkililerine teslim edilirken, şüpheli şahıslar hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Maden Ocağından 4,5 Ton Kuvars Çalan Şahıslar Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Maden Ocağından 4,5 Ton Kuvars Çalan Şahıslar Yakalandı - Son Dakika
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