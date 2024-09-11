Aydın'da Okul Girişine Yakın Çam Ağacı Yola Devrildi - Son Dakika
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Aydın'da Okul Girişine Yakın Çam Ağacı Yola Devrildi

Aydın\'da Okul Girişine Yakın Çam Ağacı Yola Devrildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir lisenin giriş kapısına yakın bölgede bulunan yaklaşık 20 metre uzunluğundaki çam ağacı yola devrildi. Çam ağacı yolu tamamen kapatırken, şans eseri olayın okul çıkış saatinde olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

11.09.2024 21:05  Güncelleme: 21:09
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir lisenin giriş kapısına yakın bölgede bulunan yaklaşık 20 metre uzunluğundaki çam ağacı yola devrildi. Çam ağacı yolu tamamen kapatırken, şans eseri olayın okul çıkış saatinde olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Olay, Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi Albayrak Caddesi üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaldırımda bulunan yaklaşık 20 metrelik çam ağacı, henüz bilinmeyen bir nedenle yola devrildi. Büyük bir gürültüyle devrilen ağacı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen çam ağacının yolu tamamen kapatması sebebiyle ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı. Efeler Anadolu Lisesi'nin giriş kapısına çok yakın bir mesafede bulunan çam ağacının mesai saati dışında devrilmesi ise muhtemel bir facianın önüne geçti. Olayın okul çıkış saatine denk gelmemesinin büyük bir şans olduğuna dikkat çeken mahalle sakinleri ise "Pazar günü burada sınav vardı ve bu sokaklar araba doluydu. Allah'tan o sıra olmadı. Okul girişine çok yakın bir mesafe. Allah'tan okul çıkış saatinde de olmadı bu olay, Allah korudu gerçekten" dedi.

Şans eseri yaralanmanın olmadığı olayda devrilen ağaç, bölgeye sevk edilen belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı. Bölgede çalışmalar sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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