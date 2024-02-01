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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü Denetimler Yaptı - Son Dakika
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü Denetimler Yaptı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü Denetimler Yaptı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, okullar ve kafeler bölgelerinde yaptıkları denetimlerde kurallara uymayan işletmelere tutanak düzenledi. Denetimlerde 8 bilardo salonu, 22 kafe, 24 playstation oyun salonu ve 33 internet kafe kontrol edildi. 668 kişinin GBT sorgusu yapıldı ve bazı işletmelerde çeşitli ihlaller tespit edildi.

01.02.2024 12:51
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde yaptıkları denetimler kapsamında okullar ve kafeler bölgelerinde yaptıkları denetimlerde kurallara uymayan işletmelere hakkında tutanak düzenledi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından kent genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okullar ve kafeler bölgelerinde denetim gerçekleştirildi. 27 ekip ve 73 personelin katılımıyla yapılan çalışmalarda, 8 bilardo salonu, 22 kafe, 24 playstation oyun salonu, 33 internet kafe olmak üzere topl87 farklı işletmede denetim yapıldı. 668 şahsın GBT sorgusunun yapıldığı denetimler kapsamında; 1 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. 2 bilardo salonun kıraathane ruhsatlı olduğu, bir işletmede yaşı küçük 3 çocuk olduğu tespit belirlendi. 2 kafeye farklı isimde faaliyet göstermesi nedeniyle, 2 kafeye işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmaması nedeniyle, 2 bilardo salonun da adresinde başka işletme olduğu anlaşılması üzere tutanak düzenlendi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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