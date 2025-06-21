Aydın\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesi Savrandere mevkiinde tarım arazisinde başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçramıştı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD, gönüllüler müdahale ediyor. Söndürme çalışmalarına Kızılay ve sağlık ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları da katkıda bulunuyor. Yangın nedeniyle bölgedeki bir mahalle, tedbir amacıyla boşaltıldı.

Havadan ve karadan sürdürülen müdahale, havanın kararmasının ardından sadece karadan devam ediyor. Yangının tarım alanından geniş bir ormanlık bölgeye yayılması nedeniyle, ekipler alevlere karşı büyük bir mücadele veriyor.

Efeler ilçesindeki orman yangını dron ile görüntülenirken, yanan sahanın geniş bir alana yayıldığı görüldü. - AYDIN