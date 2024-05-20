Aydın Söke\'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde bir yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yolculuk yapan toplam 8 şüpheli narkotik köpeğinden kaçamadı.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kullanan veya satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol faaliyeti esnasında otobüs firmalarında seyahat eden şahısların üst ve eşyalarında uyuşturucu madde köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramalarda E.D., E.A., A.S.A., Y.T., A.T., D.D., A.Ç. ve S.A. isimli şüpheli şahısların üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN