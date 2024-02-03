Aydın\'da otomobil takla attı, 1 kişi yaralandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde refüje çarparak takla atan otomobil kağıt gibi ezilirken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.C.Ö. (18) idaresindeki 09 ABS 398 otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile takla atan otomobil adeta kağıt gibi ezilirken, sürücüsü ise yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri E.C.Ö.'yü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN