Aydın'da Otoyol Jandarma Kontrolü Başladı - Son Dakika
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Aydın'da Otoyol Jandarma Kontrolü Başladı

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Aydın-İzmir ve Aydın-Denizli otoyollarında jandarma denetimleri havadan ve karadan gerçekleştiriliyor.

24.10.2024 15:08
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Aydın'da Otoyol Jandarma Komutanlığı göreve başladı

Jandarma 144 kilometrelik otoyolda havadan ve karadan denetim yapacak

AYDIN - Aydın- İzmir ve Aydın- Denizli otoyolu güzergahı, Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hem trafik, hem de asayiş yönünden denetlenecek.

Daha önce Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri tarafından denetlenen otoyolların denetimi 15 Ekim itibariyle Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na geçti. Bu çerçevede Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Otoyol Jandarma Komutanlığı ise artık 144 kilometrelik Aydın-İzmir ve Aydın-Denizli otoyolunu trafik ve asayiş yönünden denetleyecek. Aydın'da otoyol karargahı, Hamidiye Otoyol Karakol Komutanlığı ve Hıdırbeyli Karakol Komutanlığı'nda bulunan ekipler ve 20 binek araç, 2 hizmet aracı, 1 mobil asayiş aracı, 6 motosiklet ile Aydın-İzmir ve Aydın-Denizli otoyolunun kontrollerini sağlayacak.

Aydın'da görevlerine başlayan Otoyol Komutanlığı ekipleri bu kapsamda Aydın-İzmir otoyolu Germencik gişelerinde uygulama gerçekleştirdi. Cayrokopter ile havadan da destek verilen denetimlerde jandarma ekipleri, sürücüleri ve yolcuları hem trafik hem de asayiş yönünden kontrol etti.

"Sık sık denetim olması faydalı olacaktır"

Denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlardan Gürcan Şahin; "Denetimlerin yapılması her yönden iyi tabiki. Toplum güvenliği açısından sık sık yapılması faydalı olacaktır. Hele ki şu ortamda, güvenlik güçlerinin sürekli denetimlerde olması bence gayet iyi" dedi.

Trafik kurallarına toplumun uyması gerektiğine dikkat çeken vatandaşlardan Cemal Özenci; "Valla herkesin trafik kurallarına uyması gerekiyor. Hiç kimse için ayrım yok. Herkesin uyması lazım. Toplum uyması lazım. Denetimleri, insanların güvenliği açısından, kontrol açısından iyi buluyorum. Kontrol güzel bir şey" dedi.

"Denetimler gayet iyi"

Kapadokya'dan Aydın'a kadar yolculuk yaptıklarını ve denetimlerden memnun olduklarını ifade eden vatandaşlardan Abdullah Öz; "Jandarmamızın kontrolleri tabiki iyidir. Şimdiye kadar da çoğu yerde çeviriyorlar. Bir sıkıntı yaşamıyoruz. Kapadokya'dan bu yana yoldayız. 2-3 defa kontrollere girdik. Kimlik kontrollerimizi yaptılar ve gönderdiler. Memnunuz. Hepsi de çok nazikti. Hepsine teşekkür ediyoruz" dedi.

Denetimlerin sıklaştırılmasının daha da iyi olacağını belirten Yakup İmaş ise "Denetimler gayet iyi. Olması lazım her zaman için, güvenliğimiz için. Daha sık olursa güzel olur" dedi.

Denetimlerin artırılması gerektiğini ifade eden vatandaşlardan Onur Avcı; "Denetimleri sadece burada gördüm. Yeterli mi bilemiyorum ama denetimler artırılmalı tabiki. Hız sınırlarına da dikkat etmemiz lazım. Işıklandırmalar da olmalı. Bazı bölgelerde ışıklandırmalar gerçekten az oluyor geceleri" dedi.

Aydın\'da Otoyol Jandarma Kontrolü Başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Otoyol Jandarma Kontrolü Başladı - Son Dakika

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