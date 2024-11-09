Aydın'da Park Halinde Yanan Ticari Araç Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Aydın'da Park Halinde Yanan Ticari Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Aydın\'da Park Halinde Yanan Ticari Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evin önünde park halinde bulunan ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Araç tamamen yanarak demir yığınına dönüştü, yangının nedeni araştırılıyor.

09.11.2024 14:23  Güncelleme: 14:30
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Aydın'ın Efeler ilçesinde park halinde yanan bir ticari araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Demir yığınına dönen araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Tepecik Mahallesi Sümbül Sokakta öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin evinin önünde park halinde bulunan ticari araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen duman ve alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına hızla müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alırken, alev topuna dönen ve zaman zaman patlamaların yaşandığı araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yangında araç tamamen yanarak demir yığınına döndü. Kullanılamaz hale gelen araçtaki yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için ekipler çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Park Halinde Yanan Ticari Araç Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

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