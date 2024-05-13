Aydın\'da seyir halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü

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Aydın'ın Didim ilçesinde seyir halindeki araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Söke-Didim yolu Yeşiltepe mevkiinde seyir halindeki bir araç, ön kısmından yanmaya başladı. Yangını gören diğer sürücüler ve vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bildirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye amirliği ekiplerince yangın söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi. Araç çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. - AYDIN